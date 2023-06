Das Team aus Schwerin (nicht vollständig) fühlte sich beim Inklusionslauf gut aufgehoben. Foto: Petra Rautenberg up-down up-down SoVD-Inklusionslauf Berlin 2023 Handbiker Andreas Mücke aus Schwerin fährt auf Platz eins Von Thomas Willmann | 27.06.2023, 18:00 Uhr

Der Inklusionslauf des Sozialverbands Deutschland (SoVD) in Berlin hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht. Bei der achten Auflage war auch ein Team aus Schwerin am Start.