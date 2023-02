Stiere-Trainer Arek Blacha (M.) und Kapitän Teo Evangelidis (r.) bemühten sich immer wieder, die Mannschaft weiter anzuspornen. Foto: Diemtar Albrecht up-down up-down 3. Handball-Liga Männer Schweriner Stiere rutschen auf Abstiegsplatz Von Volker Beier | 25.02.2023, 21:40 Uhr

Der Abstieg in die Oberliga Ostsee-Spree rückt für Handball-Drittligist Mecklenburger Stiere näher. Die Schweriner verloren am Samstagabend gegen den HSV Hannover mit 23:31, zeitgleich gewann DHK Flensborg gegen Hamburg-Nord und zog in der Tabelle vorbei.