SV Grün-Weiß Schwerin Handballerinnen Zoe Lorisch und Emma Homeyer geben Debüt in Nationalmannschaften Von Hagen Bischoff | 16.10.2023, 14:43 Uhr Gab ihr Debüt in der U16-Nationalmannschaft: Emma Sophie Homeyer Foto: Dietmar Albrecht up-down up-down

Neben Emma Homeyer in der U16 stand auch Zoe Lorisch in der U20 erstmals für Deutschland auf der Platte. Zusätzlich trumpfte Tamina Kugler in der U16 auf.