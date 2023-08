Fußball A-Jugend FC Mecklenburg Schwerin ist zurück in der Regionalliga Von Hagen Bischoff | 30.08.2023, 15:00 Uhr Nach einem Jahr in der Verbandsliga spielen die A-Junioren des FC Mecklenburg Schwerin wieder in der Regionalliga. Foto: Dietmar Albrecht up-down up-down

In Schwerin gibt es in diesem Jahr wieder Regionalliga-Fußball zu bestaunen. Die A-Junioren des FCM wollen in der Liga mit namhaften Gegnern die Klasse halten.