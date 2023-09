Fünf Spiele, fünf Siege, 20:3 Tore: Es läuft bei der Spielvereinigung Cambs-Leezen in dieser Landesliga-Saison. Mit ihren 15 Punkten stehen die Kicker vom Ostufer des Schweriner Sees als einziges Team verlustpunktfrei an der Spitze. Dazu überstand die Spielvereinigung auch die ersten beiden Pokalrunden. Am vergangenen Sonnabend fertigte Cambs-Leezen den SV Stralendorf mit 6:1 ab, dem nach einem 0:6-Rückstand nach einer Stunde lediglich noch der Ehrentreffer blieb.

Mit zwei Siegen, zwei Niederlagen und einem Unentschieden findet sich Stralendorf dann auch im Liga-Mittelfeld wieder. Beide Niederlagen des SVS fielen allerdings sehr hoch aus. Vor dem 1:6 in Leezen kassierte Stralendorf zu Saisonbeginn noch ein 0:5 beim FSV Kritzmow. Dementsprechend hat man in Stralendorf von den derzeitigen Mittelfeldteams auch aktuell das schwächste Torverhältnis.

SV Plate feiert Kantersieg gegen PSV Wismar

Beim SV Plate ist das zumindest mit 12:12 ausgeglichen. Zweimal gewann Plate, dreimal verloren die Störkicker bislang in dieser Saison. Vor einer Woche kassierte der SVP ein deutliches 1:4 in Stralendorf, jetzt gelang dagegen ein 7:0-Sieg gegen Schlusslicht PSV Wismar. Beim FC Mecklenburg Schwerin dürften nach dem 2:2 in Parchim die Sorgenfalten etwas größer werden, denn auch nach fünf Spielen sind die Schweriner noch ohne Sieg. Dreimal spielte man Remis, zweimal verlor man. Der FC Mecklenburg Schwerin II spielte oftmals vernünftig, ließ aber durch eine mangelnde Chancenverwertung bereits unnötig Punkte liegen.