Im Hinspiel konnte sich die SG Dynamo Schwerin (rote Spielkleidung) nach einem 0:1-Rückstand noch mit 4:1 gegen den FC Mecklenburg Schwerin durchsetzen. Foto: Dietmar Albrecht
Fußball-Oberliga NOFV-Nord FC Mecklenburg Schwerin erwartet Senkrechtstarter SG Dynamo zum Stadtderby und | 11.05.2023, 13:42 Uhr
Von Tim-Julius Berchtold Hans-Georg Taken | 11.05.2023, 13:42 Uhr

Derbyzeit in Schwerin. Der FC Mecklenburg Schwerin trifft am 12. Mai auf die SG Dynamo. Aber dieses Duell könnte vorerst das letzte in der Oberliga sein.