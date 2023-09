Das nackte Ergebnis auf der nigelnagelneuen Anzeigetafel auf dem Sportplatz in Lankow war so deutlich wie ernüchternd. 1:4 nach 90 Minuten. Und während die ganz in weiß gekleideten Rathenower sich über den ersten Saisonsieg freuten, fragte sich der Dynamo-Tross, wie es zu dieser bitteren Niederlage kommen konnte.

Die Antworten: Nach einer guten Anfangsstunde fehlte es der Dynamo-Mannschaft an Kampfgeist, Schnelligkeit, Ideen und dem Selbstvertrauen, dass es braucht, um in dieser Liga auch die zweite Saison in Folge zu überstehen. Dynamo ohne Dynamik.

Im Mittelfeld komplett überfordert

Als der auf der linken Seite der überforderte Isidor Akpeko schon nach gut 20 Minuten ausgewechselt wurde, versuchte SG-Trainer Torsten Gütschow noch für mehr Stabilität im Spiel seiner Elf zu sorgen, aber da hatten die Gäste längst gemerkt, dass sie an diesem Fußballabend nicht als Verlierer vom Platz gehen müssen. Viel zu dominant konnten sie im Mittelfeld machen, was sie wollten. Und sie wollten Tore schießen. Erst verhinderte Schwerins Miguel Telinhos mehrmals einen Rückstand, doch Sheptim Xhaka traf dann doch zur Rathenower Führung (29.).

Dynamo-Torwartfehler ermöglicht das 0:2

Nach der Pause dann die beste Phase der Platzherren, auch, weil mit der Einwechslung von Nicklas Klingberg viel mehr Schwung ins Spiel der SG kam. Doch statt des Ausgleichs fiel Keeper Telinhis ein einfacher Ball aus den Händen – 0:2 durch Marouan Zgahl.

Den Anschlusstreffer zum 2:3 hatte Pepe Kruse auf dem Fuß, doch er scheiterte an Rathenows Keeper Simeon Hawwary. Foto: Dietmar Albrecht Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Das kann doch nicht wahr sein“, schimpfte ein ratlos wirkender Dynamo-Coach Gütschow an der Seitenlinie. Zghal sorgte dann auch noch für das 3:0 für den FSV (79.), ehe Klingberg fünf Minuten später verkürzte. Der eingewechselte Pepe Kruse hatte kurz darauf den 2:3-Anschlusstreffer auf dem Fuß und es hätte noch einmal spannend werden können, doch das Tor machte kurz auf der anderen Seite wieder Zghal (93.).

Schwerin hat bereits 15 Gegentore kassiert

Mit der nun vierten Niederlage im fünften Spiel und bereits 15 kassierten Gegentoren steht die SG Dynamo schon früh in dieser Spielzeit mit dem Rücken zur Wand.

Erst Prominentenspiel, dann Pokal-Kick gegen Neustrelitz

Am kommenden Sonnabend geht es weiter für die SG mit dem Zweitrundenspiel im Landespokal. Gegner um 16 Uhr ist dann Oberligakonkurrent TSG Neustrelitz. Bereits um 13.45 Uhr spielt die Dynamo-Traditions-Elf gegen ein Prominententeam.

Dynamo: Telinhos, Schilling, Drews, Gossene (46. Klingberg), Akpeko (22. Mack), Almansori, Khlan (67. Kruse), Cabral, Camkins, Runge, Pataman

Zuschauer: 199