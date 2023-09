Fußball-Verbandsliga MV, Saison 2023/24 FC Mecklenburg Schwerin legt nach, erster Sieg für den MSV Pampow Von Hans-Georg Taken | 16.09.2023, 11:58 Uhr Mit einem Doppelschlag – hier wird gerade das 2:0 von Nico Zapel (M.) bejubelt – setzte der FCM das Team vom Förderkader Rene Schneider schon früh unter Druck. Foto: Dietmar Albrecht up-down up-down

Die Fußball-Verbandsligisten MSV Pampow und FC Mecklenburg Schwerin spielen gerne Freitagsabends – und am liebsten auch erfolgreich. So wie am 4. Spieltag.