Vier Tage lange kämpften die insgesamt 125 Aktiven aus fast allen Bundesländern auf der Anlage Weißer Hirsch in Dresden um wertvolle Punkte für die deutschen Ranglisten in den einzelnen Altersklassen und dazu noch um ein Preisgeld von 4000 Euro.

6:1 und 6:4 – auch Finale eine klare Angelegenheit

Im Endspiel bekam es die Schwerinerin mit Stefanie Noriega Maggiolo vom Gastgeber TC Bad Weißer Hirsch Dresden zu tun, die aber in dieser Saison die Punktspiele erfolgreich für die in der Regionalliga Südost spielenden Damen 30 des Leipziger SC 1901 bestritt. Doch auch gegen die jüngere Gegnerin feierte sie einen klaren 6:1, 6:4-Sieg und bekam danach viel Lob vom Turnierchef Frank Liebich: „Es ist wirklich beeindruckend wie dominant Donata Jahr für Jahr immer wieder in Dresden auftritt.“

Setzte sich in seiner Altersklasse 50 auch beim Turnier in Dresden durch: Hagen Wustlich.

Auch Hagen Wustlich gehörte als Vorjahreszweiter zum engeren Kreis der Turnierfavoriten, doch Titelanwärter Nummer eins war er in der Altersklasse 50 nicht. Der Schweriner zog mit klaren Zwei-Satz-Sieger gegen Carsten Beichler (1. TC Pirna) und Alexander Meißner (RC Sport Leipzig) zwar sicher ins Endspiel ein, war aber hier nur Außenseiter.

Klare Angelegenheit für Hagen Wustlich

Denn sein Gegner Cai Könnecker (TSV Kirchrode Hannover) steht in der deutschen Rangliste zehn Plätze vor ihm. Umso bemerkenswerter ist der 6:3, 6:3-Sieg des früheren mehrfachen MV-Landesmeisters, der in keiner Phase des Spiels in Gefahr geriet. „Dieses hervorragend organisierte Turnier in Dresden bedeutet mir wirklich sehr viel. Deshalb freue ich mich über diesen Sieg auch ganz besonders“, jubelte deshalb Hagen Wustlich nach „vollbrachter Tat“.