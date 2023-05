Unbändige Freude auf der Ehrenrunde bei Championats-Sieger Richard Vogel und mehr noch bei seinem Erfolgspferd Cepano Baloubet Foto: Anke Gardemann up-down up-down DKB-Pferdewoche Gefeierter Neubeginn des Vier-Sterne-Reitturniers in Hohen Wieschendorf Von Ralf Herbst | 14.05.2023, 21:19 Uhr

Jahrelang hatten die DKB-Pferdewochen in Groß Viegeln einen sehr guten Ruf in der Springreiterszene. Nach dem Umzug nach Hohen Wieschendorf und dem Premieren-Turnier am Wochenende sind Reiter und Zuschauer begeistert.