Konnten bei der DM der Bohlekegler ihre Medaillengewinne des Vorjahres bei den C-Senioren wiederholen: Vizemeisterin Sigrid Steinmüller und Reinhard Dallmann, der erneut den Titel gewann Foto: Frank Renard up-down up-down DM im Bohle-Kegeln in Lüneburg Schweriner Reinhard Dallmann und Sigrid Steinmüller gewinnen Gold und Silber Von Frank Renard | 18.06.2023, 12:07 Uhr

Die für den Schweriner Keglerverein startenden Reinhard Dallmann und Sigrid Steinmüller haben bei der Bohle-DM in Lüneburg einmal mehr bewiesen, dass bei den Senioren C in Deutschland an ihnen kein Weg vorbeiführt.