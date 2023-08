Bahnrad-Weltmeisterschaft Dassowerin Friedrich mit Weltrekord zum achten WM-Titel Von Volker Beier | 04.08.2023, 17:21 Uhr Pauline Grabosch, Emma Hinze und Lea Friedrich (von links) jubeln über Gold. Foto: BDR up-down up-down

Die deutschen Teamsprinterinnen Pauline Grabosch, Emma Hinze (bd. Cottbus) und Lea Sophie Friedrich aus Dassow haben bei den Rad-Weltmeisterschaften in Glasgow in Weltrekord-Zeit ihr viertes WM-Gold in Serie geholt.