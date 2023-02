Im Juni 2022 feierten die Schweriner Boxer den dritte Bundesligasieg in Folge. Foto: Dietmar Albrecht up-down up-down BC Traktor Schwerin Bundesliga-Auftakt und Länderkampf: Boxer legen los Von Volker Beier | 16.02.2023, 15:40 Uhr

Dreimal in Folge haben die Bundesliga-Boxer des BC Traktor Schwerin die Meisterschaft gefeiert. Am Sonnabend, 18. Februar, startet um 19 Uhr der Angriff auf Titel Nummer vier in Serie.