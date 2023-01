Auch bei uns treffen sich Handballfreunde gerne zum gemeinsamen Anschauen der deutschen WM-Spiele. Foto: Imago Images up-down up-down Handball-WM regional Nur das eigene Training hat Vorrang Von Volker Beier | 12.01.2023, 17:44 Uhr

Am Freitag, 13. Januar 2023, steigen die deutschen Handballmänner mit dem Spiel gegen Katar in die Weltmeisterschaft ein. Auch in der Region findet dieses Turnier großes Interesse.