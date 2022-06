Noch um 1900 war auf der Paulshöhe an Fußball nicht zu denken. Noch stießen die Schornsteine Rauch in den Himmel aus – die Industrie war im vollen Gange. FOTO: Stadtarchiv Schwerin SVZ-Serie: 100 Jahre Paulshöhe in Schwerin Als auf der Paulshöhe noch gebraut wurde Von Thorben Oberhag | 03.06.2022, 07:00 Uhr

Qualmende Schornsteine und Restaurantgäste in Massen: Bevor auf der Paulshöhe an Fußball zu denken war, wurde vor Ort Bier gebraut und in einem Restaurant verkauft.