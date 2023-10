Die Vorfreude steigt stetig, inzwischen wird sogar schon ein Countdown heruntergezählt: Noch 57 Tage seien es bis zum Finaltag der 100. Deutschen Box-Meisterschaften, die vom 29. November bis zum 2. Dezember in Schwerin ausgetragen werden, stellte Moderatorin Janine Pleger gleich in ihren ersten Sätzen bei der Pressekonferenz am Freitag zu diesem Ereignis fest.

100. Deutsche Meisterschaften – solch ein Jubiläum zieht natürlich viele in seinen Bann. Die in acht Wochen hoffentlich zu Tausenden an den vier Wettkampftagen in die Palmberg-Arena strömenden Fans ebenso wie Prominenz aus Sport, Politik und Wirtschaft bei besagter Pressekonferenz am Freitag im Offizierskasino in der Schweriner Stellingstraße.

Gentleman-Boxer Henry Maske übernahm gern die Schirmherrschaft

Für dieses einmalige Ereignis ziehen sie alle an einem Strang. „Als mich mein langjähriger Freund Dieter Berg (Europameister 1985 vom damaligen SC Traktor Schwerin – d. A.) anrief und fragte, ob ich mir vorstellen könne, Schirmherr dieser 100. Meisterschaften in Schwerin zu werden, musste ich nicht lang überlegen“, sagte etwa Henry Maske, als DDR-Boxer des ASK Frankfurt/Oder häufig in Schwerin zu Gast und später als Weltmeister und bei den Profis zum Weltstar geworden. Und der einstige Gentleman-Boxer ergänzte: „Schwerin lebt Boxen. Nahezu alle, die hier früher im Boxen erfolgreich waren, bringen sich heute noch aktiv in den BC Traktor ein. Das ist bemerkenswert. In solch einer Stadt darf die 100. Meisterschaft stattfinden.“

Haben sichtlich einen guten Draht zueinander: Manuela Schwesig und Henry Maske, dessen Fan die MV-Ministerpräsidentin ist, seit sie in Frankfurt/Oder wohnte, sozusagen nahe am Profibox-Geschehen rund um den einstigen Gentleman-Boxer. Foto: dpa/Jens Büttner

100. Meisterschaften eine große Ehre und Wertschätzung

Das unterschreibt Schwerins Oberbürgermeister Dr. Rico Badenschier, nach eigenem Bekunden „begeisterter Zuschauer aller möglichen Sportarten und auch selbst gern aktiv“, ohne weiteres. „Das ist eine große Ehre für Schwerin. Ich freue mich schon tierisch auf das Meisterschafts-Wochenende“, sagte er strahlend.

Momentaufnahme von der Pressekonferenz am Freitag im Schweriner Offizierskasino zu den 100. Deutschen Boxmeisterschaften, die vom 29. November bis 2. Dezember in der Schweriner Palmberg-Arena ausgetragen werden. Foto: dpa/Jens Büttner

Diese Freude teilt er unter anderem mit seiner SPD-Parteifreundin Manuela Schwesig. „Die 100. hierherzukriegen, das hatten wir uns alle gewünscht im Frühjahr in der Staatskanzlei beim Empfang der Traktor-Boxer nach dem Gewinn der Mannschaftsmeisterschaft“, erinnerte sich die Ministerpräsidentin von MV, die übrigens ein großer Maske-Fan ist, seit sie von 1992 bis 1995 in Frankfurt/Oder lebte und sozusagen nah dran war. „Die 100. Meisterschaften sind ein absoluter Höhepunkt. Ich freue mich für Traktor, das ist eine ganz große Wertschätzung.“

Schwerins Boxen in guter Verbindung mit Politik und Wirtschaft

Genau als solche will DBV-Präsident Prof. Dr. Jens Hadler die Entscheidung für Schwerin als DM-Ausrichter verstanden wissen. „Das Konzept ist toll. Was in Schwerin geht, ist einmalig in Deutschland. Hier hat man es geschafft, eine Verbindung mit der Politik und auch mit der Wirtschaft herzustellen.“ Dass er selbst daran als Beirats-Vorsitzender des BC Traktor seit 2016 maßgeblich mitgewirkt hat, wissen inzwischen nicht mehr nur Eingeweihte.

Meisterschafts-Schirmherr Henry Maske (r.) hat in MV-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und DBV-Präsident Prof. Dr. Jens Hadler aufmerksame Zuhörer. Foto: Jens Büttner/dpa

Nicht zuletzt ist der BC Traktor selbst schon ganz heiß auf die DM. Mit Alen Rahimic (57 kg), Razmik Sargsyan (60 kg), David Gkevorgkian (63,5 kg) und Yaroslav Samofalov (67 kg) stellte man im Vorjahr bei den 99. Titelkämpfen in Rostock immerhin vier deutsche Meister. Das diesmal zu Hause zu wiederholen oder gar zu toppen, das ist der große Traum des hiesigen Boxclubs.

Auch das ist Schwerin: Zu Ehren der 100. Deutschen Box-Meisterschaften wurde extra ein Rum kreiert, als „Ron Zuarin" in einer limited Edition. Foto: Ralf Herbst

„Als kleines gallisches Dorf in Sachen Boxen die 100. auszutragen, darauf freuen wir uns sehr“, sagte denn auch Traktor-Präsident Frank Kleinsorg und lud gleich mal ein: „Lassen Sie sich überraschen, seien Sie Gast der 100. Deutschen Meisterschaften! Ich kann versprechen: Das gallische Dorf hält weiter in Sachen Boxen zusammen.“