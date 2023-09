Volleyball-Landespokal Zweitligist SV Warnemünde wird seiner Favoritenrolle gerecht Von Jonna Richter | 26.09.2023, 12:51 Uhr Der SV Warnemünde um Trainer Maurizio Forte gewann souverän den Verbandspokal von Mecklenburg-Vorpommern. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down

Nach dem ersten Saisonheimspiel gegen den TuS Mondorf stand für die Volleyballer des SVW am Sonntag direkt das Turnier zum Verbandspokal in Warnemünde an.