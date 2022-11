Thomas Voronov trifft mit den Piranhas am Freitag auf Duisburg und am Sonntag auf Krefeld. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Eishockey-Oberliga Zwei wichtige Spiele für die Rostock Piranhas Von Andre Gericke | 24.11.2022, 13:58 Uhr

Der Rostocker EC kämpft weiterhin um Anschluss an Mittelfeld in der Eishockey-Oberliga Nord. Freitag geht es gegen den Zehnten Duisburg, am Sonntag bei Schlusslicht Krefeld weiter.