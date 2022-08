Jette Müller und ihr Coach Michail Sachiasvili bereiteten sich intensiv auf die EM in Rom vor. Weil die heimische Neptun-Halle wegen Wartungsarbeiten phasenweise gesperrt war, wich das Duo sogar mehrfach nach Aachen aus. FOTO: WSC Rostock up-down up-down Wasserspringen Rostockerin Jette Müller hofft vom Einer auf eine EM-Medaille Von Andre Gericke | 15.08.2022, 11:38 Uhr

Nach ihrer guten WM-Premiere mit Platz sieben möchte Jette Müller bei den Europameisterschaften noch weiter nach vorne. Am Dienstag geht die Athletin des WSC Rostock in Rom vom Ein-Meter-Brett an den Start.