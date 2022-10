Freuen sich auf das absolute Wasserball-Highlight des Kalenderjahres 2022, das Duell mit Rote Erde Hamm: Christian Koth und seine Kameraden von der HSG Warnemünde Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Wasserball in der Rostocker Schwimmhalle Neptun HSG Warnemünde im Pokal gegen Rekord-Meister Rote Erde Hamm Von Jörg Behlendorf | 13.10.2022, 05:00 Uhr

Für die Wasserballer der HSG Warnemünde, Aufsteiger in die 2. Liga, steht am Sonnabend das absolute Highlight des Kalenderjahres 2022 an: Sie treffen im Pokal auf den Deutschen Rekord-Meister Rote Erde Hamm.