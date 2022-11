Interimscoach Tristan Staat (links) im Gespräch mit Tim Völzke (Mitte) und Hafthor Vignisson. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down 2. Handball-Bundesliga Warum das Interims-Trainerduo des HC Empor Rostock gut ankommt Von Tommy Bastian | 18.11.2022, 15:31 Uhr

Handball-Zweitligist HC Empor Rostock sucht weiter den Nachfolger für den freigestellten Till Wiechers. Dabei kommen die Interimstrainer Tristan Staat und Florian Zemlin gut an. Was Team und Vorstand an dem Duo schätzen.