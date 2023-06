Felix Langberg brachte beim offiziellen Wiegen im Rostocker KTC genau 111,2 Kilogramm auf die Waage. Sein Gegner Marios Kollias war rund acht Kilogramm leichter. Foto: Tommy Bastian up-down up-down Fünf Titelkämpfe: 3500 Zuschauer zu „Rostock boxt!“ erwartet Vor großem Kampf: Boxer Felix Langberg guckt „Fluch der Karibik“ Von Tommy Bastian | 23.06.2023, 19:19 Uhr

Zur zweiten Auflage von „Rostock boxt!“ werden 3500 Zuschauer in der Stadthalle erwartet. Warum Europameister Felix Langberg in der Vorbereitung auf die Titelverteidigung in seiner Heimatstart „Fluch der Karibik“ guckt.