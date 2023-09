In der Staffel I ist der SC Viktoria 06 erster Tabellenführer. Der neu gegründete FC Rostock United II kam gleich zum ersten Sieg.

LSG Elmenhorst II – SV 26 Cammin 1:1 (0:1)

Mathias Noack (Elmenhorst II): Ein wohl gerechtes Unentschieden gegen den Kreisliga-Absteiger. Wir sind lange dem fragwürdigen Handelfmeter hinterhergelaufen. Aber die Jungs haben toll gekämpft und sich den Ausgleich dann mehr als verdient.

Ralf Hecker (Cammin): Beim ersten Punktspiel der neuen Saison mussten wir gleich mit einer neuen Abwehr antreten und einige Ausfälle verkraften. Aber im Gegensatz zur vergangenen Saison stand trotzdem eine gute Truppe auf dem Platz, und auch die Reservebank war gut gefüllt. In der ersten Halbzeit waren wir die klar bessere Mannschaft und hätten höher führen müssen. Doch in der zweiten wendete sich das Blatt, der Gastgeber wurde mutiger und kam zum Ausgleich. Das Unentschieden geht am Ende in Ordnung.

Elmenhorst II: Breuer – Windisch, Zarse, Muschkatewitz, Heuten, Menzel, Maletzke (43. Götsch), Eric Wittmann (46. Stenley Wittmann), Geppert, Vagt (67. Fischer), Dempwolf

Cammin: Uhlmann – Rusch, Tramp, Finck, Bellmann, Kakowski, Schepler (85. Steinhäuser), Ohrem, Meliß, Lukas Müller, Kühner (54. Kraus)

Tore: 0:1 Bellmann (11./Elfmeter), 1:1 Windisch (70.)

FSV Nordost Rostock III – Nienhäger SV 2:4 (0:2)

Enrico Marx (FSV Nordost Rostock III): Nach dem Ausscheiden im Pokal hatten wir uns für das erste Liga-Spiel vorgenommen, alles anders zu machen. Grundsätzlich sind wir gut ins Spiel gekommen, gaben aber durch zwei Fehler das Spiel aus der Hand. In der ersten Halbzeit fanden wir auch nicht wieder zurück ins Spiel. Durch einige Positionswechsel und Einwechslungen fanden wir in der zweiten Halbzeit langsam ins Spiel. Es sollte aber leider nicht mehr reichen.

Conrad Bialucha (Nienhagen): Wir sind mit dem Spiel und vor allem mit der Art und Weise sehr zufrieden. Darauf können wir gut aufbauen und uns weiter verbessern. An dieser Stelle auch noch mal ein ausdrückliches Lob an den heutigen Schiedsrichter, eine souveräne Leistung von Anfang bis Ende.

FSV Nordost III: Tritter – Sturm, Friedrich (73. Bernhard), Pham (73. Karoum), Holst (61. Brennmehl), Schult (80. Carsten Müller), Drescher, Houmad, Runge (61. Fabian Krüger), Tempel, Göritz

Nienhäger SV: Bialucha – Kahl, Ahrens, Papajewski, Schade, Meyer-Höper, Brokop, Koch (66. Poschmann), Lepzien, Worpitz (66. Mouedni), Schubakow

Tore: 0:1 Meyer-Höper (8.), 0:2 Koch (8.), 0:3 Koch (59.), 1:3 R. Brennmehl (76.), 1:4 Brokop (79.), 2:4 Karoum (87.)

SV Reinshagen – FC Rostock United II 2:5 (0:3)

Jan Nimiczek (United II): Eine gute Mannschaftsleistung gegen eine junge gegnerische Mannschaft. Trotzdem braucht es noch etwas Eingewöhnungszeit für uns als Neuling, das war zu sehen.

United II: Thieß – Siegmeier (46. Rükel), Kaffka, Penke, Haufler (46. Theimann), Scheermann, Hentschke (74. Dittmar), Karp, Wagner, Böckler, Lohan (46. Nimiczek)

Tore: 0:1 Lohan (11.), 0:2 Penke (16.), 0:3 Hentschke (38.), 1:3 T. Lange (49./Elfmeter), 1:4 Hentschke (70.), 2:4 Cassel (90.), 2:5 Theimann (90.)

TSG Neubukow II – TSV Rostock 2011 3:3 (2:1)

Marcel Heß (TSV 2011): Das einzig Gute an dem 3:3 ist, dass die Moral stimmt im Team. Alles andere, wie man beispielsweise die Gegentore bekommt, muss man mal ernsthaft im Training besprechen.

Neubukow II: Krabus – Both, Neubert, Nunes de Amaral, Bönsch, Techentin, Kuhz (46. Seraphin), Brüsehaver, Sievers, Frank (76. Scheunert), Hallmann

TSV 2011: Quint – Luft, Marcel Heß (60. Koch), Al Waw, Mahnke, Tom Schneider, Schultz, Frank Müller (46. Zemedebrhan), Steinert, Bork, Pingel

Tore: 1:0 Brüsehaver (6.), 1:1 Bork (16.), 2:1 Kuhz (20.), 2:2 Marcel Heß (48.), 3:2 Both (58.), 3:3 Frank Müller (61.)

Schwaaner Eintracht II – SV 1932 Klein Belitz II: Gäste nicht angetreten

Neuzugang Lucas Assmann traf gleich zweimal beim 4:0 des SC Viktoria 06 zum Saisonauftakt beim FC Einheit Rostock II. Foto: Georg Scharnweber Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

FC Einheit Rostock II – SC Viktoria Rostock 06 0:4 (0:2)

Marco Peters (Einheit II): Im ersten Punktspiel in der noch jungen Geschichte unserer zweiten Mannschaft wurden wir mit frühen Gegentoren kalt erwischt. Nach Wiederanpfiff waren wir dann griffiger und erspielten uns auch Chancen. Mit zwei Kontertreffern machten die Gäste aber den Deckel drauf. Das Ergebnis ist zum Schluss doch etwas zu hoch.

Morris Neu (SC Viktoria 06): Wir konnten einen kleinen Blitzstart hinlegen, und unser Neuzugang Lucas Assmann erzielte seine ersten Treffer. Leider konnten wir uns mit Ballbesitz nur bis zum Strafraum durchspielen, aber die Abschlüsse waren zu ungenau oder wurden geblockt. Nach der Pause konnten wir erst zum Ende hin mit Kontern glänzen, da sich einige Räume ergaben. Insgesamt ein gut geglückter Saisonstart.

FC Einheit II: Rätz – Krug (22. Wahls), Funk, Nino (87. Zwirnmann), Torbahn, Lumme (87. Öhmcke), Krosky, Schönfeld, Brandt, Fl. Bernitt (76. Babaev), Diem

SC Viktoria 06: Angele – Hoffmann, Römhild, Maik Neu, Dethloff (67. Morris Neu), Bäcker, L. Assmann, John, Adam, Franz (80. Pausch), Drewes

Tore: 0:1 Assmann (5.), 0:2 Assmann (24.), 0:3, 0:4 Maik Neu (83., 84.)

Lesen Sie auch Alle Infos vom 1. Spieltag der Fußball-Kreisliga Warnow Das sagen die Trainer zum Saisonauftakt in der zehnten Liga

In der Staffel II gab es mit dem Gnoiener SV II schon zum Saisonauftakt eine Mannschaft, die sich aus dem Spielbetrieb zurückzieht.

FC KSG Lalendorf – FSV Kritzmow II 7:1 (3:1)

Lalendorf: Benicke – Hintze, Borchert (76. Schimmelpfennig), Maximilian Bregulla, Buchholz (76. Schultz), Braune, Rinner (56. Reichelt), Moritz Bregulla (60. Werner), Frädrich (46. Karasch), von Walsleben-Schied, Khatschatrian

Kritzmow II: Steinebach – Hafermann, Westendorf, Lippke, Niklas Richter, Finn Richter, Püschel, Winter (52. Kühn), Opfermann, Goldhofer, Schmidt

Tore: 1:0 von Walsleben-Schied (17.), 2:0 Moritz Bregulla (28.), 3:0 von Walsleben-Schied (31.), 3:1 Püschel (41.), 4:1 von Walsleben-Schied (47.), 5:1 Maximilian Bregulla (49.), 6:1 Khatschatrian (52.), 7:1 von Walsleben-Schied (82.)

Mühl Rosiner FC – Internationaler FC Rostock II 2:2 (2:2)

Internationaler FC II: Klatt – Phillip Kandula, Mader, Inowman (60. Schwichtenberg), Lenschow, Albs (74. Quade), Thum, Gröger, Köhn, Teufel (81. Maik Witte), Tschirschwitz

Tore: 0:1 Witte (11./Eigentor), 1:1 Wiechmann (12.), 2:1 Wiechmann (13.), 2:2 Gröger (41.)

TSV Eintracht Sanitz/Groß Lüsewitz – Gnoiener SV II Gäste nicht angetreten

André König (Sanitz/Groß Lüsewitz): Unser Spiel fiel leider kurzfristig aus, da sich die zweite Mannschaft des Gnoiener SV vom Spielbetrieb zurückgezogen hat.

Lesen Sie auch Erste Runde im Fußball-Kreispokal Warnow Der SC Viktoria Rostock 06 bekommt keinen Spielfluss aufs Grüne

SV Pastow III – SV 90 Lohmen II 8:1 (4:0)

Matthias Möller (Pastow III): Eine starke Leistung zum Saisonauftakt. Wir haben von Minute eins an das Gaspedal durchgedrückt und uns endlich belohnt. Ein klares, aber doch gerechtes Ergebnis.

Pastow III: Birkholz – Torno (65. Blum), Firchau, Langer, Bodura (32. Schwirath), Matthias Möller (65. Marvin Kendzorra), Riese (65. Mietling), Alexander Kendzorra, Kramp, Tippner, Briesemeister (35, Steenbruck)

Tore: 1:0 Tippner (16.), 2:0 Kramp (37.), 3:0 Matthias Möller (43.), 4:0 Kramp (45.), 4:1 Siemer (47.), 5:1 Matthias Möller (53.), 6:1 Tippner (53.), 7:1 Kramp (71.), 8:1 Blum (89.)

SV Eintracht Groß Wokern II – PSV Rostock II 0:5 (0:2)

Carsten Andres (PSV II): Wir konnten die positive Energie aus dem Pokalspiel (3:1 gegen Neubukow II – d. Red.) mitnehmen, setzten das um, was wir seit Wochen im Training trainieren, und haben uns seit langem mal wieder belohnt.

PSV II: Ulbrich – Norman Schubbert (69. Szilagyi), Kube, Mittelstädt, Kliebe, Geiger, Paul Müller, Hübener (73. Jenzen), Murselaj (73. Giertz), Putscher, Piesold (63. Ullerich)

Tore: 0:1 Hübener (17.), 0:2 Hübener (27.), 0:3 Hübener (62.), 0:4 Mittelstädt (83.), 0:5 Giertz (88.)

Spielfrei: SV Aufbau Liessow/Diekhof