Abteilungsleiter und Vereinsurgestein Reinhard Kempert vom TSV Graal-Müritz tut der Rückzug der ersten Mannschaft aus der Fußball-Landesliga weh. Er wird fortan gemeinsam mit Marco Friedrich das Trainerduo des neuen Teams bilden. FOTO: Antje Kindler up-down up-down Wirbel in der Fußball-Landesliga TSV Graal-Müritz trauert nach Rückzug, FSV Bentwisch II jubelt Von Tommy Bastian | 24.06.2022, 17:00 Uhr

Was die NNN bereits am Dienstag vermutete, hat sich nun bestätigt: Der TSV Graal-Müritz zieht seine erste Mannschaft aus der Fußball-Landesliga zurück. Das wurde am Donnerstag nach einer emotionalen Debatte entschieden.