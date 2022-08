FOTO: NNN Handball in Rostock Testspiel-Doppelpack für den HC Empor am Donnerstag und Freitag Von Bernd-Dieter Herold | 17.08.2022, 19:00 Uhr

Die Zweitliga-Handballer des HC Empor bestreiten in Marienehe am Donnerstag gegen die HSG Rodgau Nieder-Roden und am Freitag gegen den EHV Aue zwei weitere Testspiele.