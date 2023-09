Der FSV Bentwisch II hat am Sonntagnachmittag gegen den SV Hafen Rostock die zweite Saisonniederlage in der Fußball-Landesliga West hinnehmen müssen. Am Ende stand aber nicht nur die 1:3-Niederlage, sondern auch noch zwei Platzverweise. Zur selben Zeit konnte der FSV Kritzmow hingegen die Serie von wettbewerbsübergreifend drei Niederlagen in Serie mit einem 3:0-Heimerfolg gegen Absteiger TSV Bützow beenden.

FSV Bentwisch II – SV Hafen Rostock 1:3 (0:0)

Martin Tiede (Bentwisch II): „Das Ergebnis ist am Ende verdient gewesen, auch durch die zwei roten Karten. Ich weiß aber nicht, ob man das im Derby so pfeifen muss. Die erste Gelbe von unserem Achter vielleicht nicht, bei der zweiten sehe ich es komplett ein. Das sind am Ende auch spielentscheidende Sachen. Trotzdem hat unsere Mannschaft sich nicht hängen lassen, das muss ich positiv hervorheben. Trotzdem verdient verloren und Hafen verdient gewonnen. Trotzdem wäre mehr drin gewesen, wenn die Schiri-Entscheidungen anders gewesen wären.“



Enrico Neitzel (Hafen): „Ein Derby ist immer etwas ganz Besonderes. Die ersten 15 Minuten waren sehr hektisch, wir haben das Spiel kaum in den Griff bekommen. Ab dann haben wir über unsere rechte Seite einen sehr guten Spielaufbau gehabt und die Jungs haben den Fight angenommen. Schade, dass wir nicht zur Pause schon geführt haben. In der zweiten Halbzeit haben wir den Ball laufen lassen. Dadurch fiel dann das Tor, es gab die rote Karte und wir haben das Zweite nachgelegt. Das war schon ordentlich. Und dann denkst du eigentlich, du spielst das nach Hause und dann bereiten wir selber das Anschlusstor von Bentwisch total unnötig vor. Daraufhin kam natürlich ein bisschen Hektik auf, aber im Endeffekt spielen wir es solide runter, natürlich auch dem geschuldet, dass die zwei rote Karten bekommen haben.“

FSV Bentwisch II: Hudec – Schneider, Gladis, Drews, Lau, Johl, Mayer, Steiner, Flörke (90.+2 Arnold), Götter (76. Plitt), Hawich

SV Hafen: Geyer – Sibrins, Krüger, Ohm (60. J. N. Koszinski), Boll (71. Jensch), Schalau (60. Knaak), Böhme, Wegener, Leplow, Nolting (76. Winkler), Dojahn

Gelb-Rot: Gladis (68.)

Rote Karte: Hawich (84./Tätlichkeit)

Tore: 0:1 Böhme (56.), 0:2 Dojahn (76.), 1:2 Flörke (79.), 1:3 Knaak (90.+4)

FSV Kritzmow – TSV Bützow 3:0 (2:0)

Christian Thoms (Kritzmow): „Von der ersten Sekunde an sind wir die Sache sehr ernst angegangen. Wir haben einige Dinge besser gemacht, beispielsweise die Laufarbeit gegen den Ball und das defensive Verschieben. Wir haben dem Gegner nicht viele Räume geboten. Das richtungweisende 2:0 ist über die linke Seite entstanden und fiel natürlich so kurz vor der Pause zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt.“

FSV Kritzmow: Hamann – Diesterhoff, Mohs, Grambow-Knuth, Karow (70. Bull), Duve (65. Schwarz), Laube, Schumacher (50. Weiß), Aul, Lucyga (50. Stuth), Wolski

Tore: 1:0 Lucyga (12.), 2:0 Wolski (45.+1/Elfmeter), 3:0 Weiß (90.+2)

FSV Testorf Upahl – SG Ludwigslust/Grabow 1:4 (1:3)

Tore: 0:1 Brüggert (12.), 1:1 Brandt (13.), 1:2 Gofskie (32.), 1:3 Dreyer (41.), 1:4 Neitzel (52.)

SC Parchim – FC Mecklenburg Schwerin II 2:2 (0:1)

Tore: 0:1 Kitano (2.), 1:1 Behrend (55.), 2:1 Muradyan (59.), 2:2 Strobel (67.)

SpVgg Cambs-Leezen Traktor –SV Stralendorf 6:1 (2:0)

Tore: 1:0 Packheiser (31.), 2:0 Wallbaum (32.), 3:0 Gerhardt (51.), 4:0 Packheiser (53.), 5:0 Michalski (60./Elfmeter), 6:0 Gerhardt (62.), 6:1 Schöner (68.)

SV Plate – PSV Wismar 7:0 (3:0)

Tore: 1:0 Brügmann (16.), 2:0 Schultz (24.), 3:0 Korwand (32.), 4:0 Schultz (65.), 5:0 Brügmann (74.), 6:0, 7:0 Korwand (82./Elfmeter, 84.)

SV Blau-Weiß Polz – Einheit Grevesmühlen 0:3 (0:2)

Tore: 0:1 Heymann (6.), 0:2 Hayashi (7.), 0:3 Heymann (90.+1)

