Mattes Schröder brachte den SV Hafen Rostock II beim 6:0 bei Pastow II früh mit 1:0 in Führung. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Überblick zum 18. Spieltag der Fußball-Kreisklasse II SV Hafen Rostock II siegt souverän im Derby beim SV Pastow II Von Arne Taron | 26.04.2023, 16:38 Uhr

Der SV Hafen Rostock II setzte sich am 18. Spieltag der Fußball-Kreisklasse Warnow II mit 6:0 bei Pastow II durch und kann am Wochenende den Meistertitel perfekt machen. Nordost Rostock II siegte durch vier späte Tore noch 7:2 in Röverhagen.