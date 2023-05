Große Erleichterung bei John Verhoek: Nach 258 Tagen gelang dem Stürmer des FC Hansa mal wieder ein Tor. Er traf zum 2:0 beim Sieg gegen Regensburg. Foto: Lutz Bongarts up-down up-down Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga Stürmer John Verhoek von Hansa Rostock beendet seine Torflaute Von Andre Gericke | 07.05.2023, 13:28 Uhr

John Verhoek fiel einige Last von den Schultern. Lange musste der Hansa-Stürmer auf sein zweites Saisontor warten. Beim 2:0 gegen Regensburg war es so weit. Was der 34-Jährige zum Spiel und seinem Treffer sagt.