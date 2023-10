So dicht, wie noch nie waren die Rostock Piranhas an einem Punktgewinn bei den Tilburg Trappers dran. Am Ende musste sich das Team von REC-Trainer Lenny Soccio in der Eishockey-Oberliga Nord mit 3:4 (0:1, 2:2, 1:1) geschlagen geben. „Die Jungs haben super gekämpft. Wir haben keine einzige Minute aufgehört zu spielen und hatten immer unsere Chancen – haben insgesamt auch gut gearbeitet“, sagte Rostock-Coach Lenny Soccio.

Die Norddeutschen zeigten über 60 Minuten eine starke Leistung mit viel Moral. Im Tor begann bei den Piranhas diesmal wieder Lucas Di Berado. Erstmals war Ilija Fleischmann vom Kooperationspartner den Lausitzer Füchsen Weißwasser dabei. Aus privaten Gründen passen, musste REC-Topscorer Emil Bejmo. „Wir sind als gesamte Mannschaft gut aufgetreten und konnten auch den Ausfall von Emil Bejmo kompensieren“, so Lenny Soccio.

Mike Mieszkowski gelangen bei der 3:4-Niederlage in Tilburg zwei Treffer für den REC.

Das Spiel begann für die Piranhas mit viel Abwehrarbeit. In einer 3:5-Unterzahl kassierte der REC das 0:1 (5.). Auch im weiteren Verlauf des ersten Drittels machten die Tilburger viel Druck. Im Mitteldrittel erhöhten die Trappers auf 2:0 (22.). Die Piranhas gaben sich aber nicht geschlagen und belohnten mit dem 2:1 durch Mike Mieszkowski (37.). In der turbulenten Schlussphase des Mitteldrittels stellten die Hausherren den alten Abstand her (40.). Nur 16 Sekunden später machte Miezkowski in 5:3-Überzahl das 2:3 für die Gäste. Es war sein sechstes Saisontor.

Rostock Piranhas waren dicht dran am Punktgewinn

Somit waren die Piranhas auch im Schlussdrittel voll im Spiel. Nach dem 3:3 von Mathieu Tousignant – erneut in 5:3-Überzahl – roch es sogar nach einem Punktgewinn (49.). Die Hoffnung währte aber nur kurz, da Tilburg knapp eine Minute später wieder in Führung ging (50.). Dabei blieb es dann auch. „Wir schaffen im letzten Drittel den Ausgleich und kassieren aber leider zu schnell den erneuten Rückstand. Das Positive ist, dass wir immer besser werden und in der Defensive zunehmend kompakter spielen sowie auf dem Eis als gesamtes Team agieren. Die großen Fehler, die zu Gegentoren führen, werden immer weniger. Leider führen ein paar dieser Fehler gegen starke Teams eben noch zu Gegentreffern. Ich sehe uns dennoch auf einem guten Weg. Unter dem Strich bin ich mit unserer Leistung zufrieden, mit dem Ergebnis nicht“, sagte Lenny Soccio.

REC Piranhas: Di Berado, Albrecht – Renke, Rennert, Tramm, Guran, Jakob, Pöpel – Fleischmann, Shevyrin, Voronov, Kolesnikov, Tousignant, Dansereau, Siradze, Bloem, Mieszkowski, Steinmann, Paul-Mercier, Kunz

Tore: 1:0 Gracel (5./ – in 5:3-Überzahl), 2:0 Borgman (22.), 2:1 Mieszkowski (37./Tousignant, Dansereau), 3:1 Stempher (40.), 3:2 Mieszkowski (40./ – in 5:3 Überzahl), 3:3 Tousigant (49./ Dansereau, Tramm), 4:3 Sars (50.)

Strafminuten: Tilburg 19, Rostock 15. Zuschauer: 2125

