easyCredit Basketball-Bundesliga Sieg und Niederlage für die Rostock Seawolves im Trainingslager in Litauen Von Andre Gericke | 27.08.2023, 11:08 Uhr | Update vor 27 Min. Derrick Alston Jr. war im Test gegen BC Siauliai mit 19 Punkten bester Korbjäger der Wölfe. Gegen Lublin machte der US-Amerikaner 20 Zähler. Foto: Georg Scharnweber

Im Trainingslager in Litauen bereiten sich derzeit die Rostock Seawolves auf die neue Saison in der easyCredit Basketball-Bundesliga vor. In zwei Testspiele gab es einen Sieg und einen Niederlage gegen europäische Erstligisten.