Tony Glen Siegmund (links, hier in einem früheren Spiel) blieb zu Beginn der Partie cool und verwandelte einen Handelfmeter zur frühen Führung für den SV Pastow. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down 30. Spieltag der Fußball-Verbandsliga Sieg gegen Förderkader: SV Pastow beendet die Saison als Siebter Von Lucas Broecker | 10.06.2023, 19:04 Uhr

Zwar ging es am letzten Spieltag der Verbandsliga in allen Tabellenregionen nur noch um Kosmetik, dennoch ärgerte sich speziell Kühlungsborn-Spielertrainer Robert Franke extremst über den Auftritt seines Teams in Penzlin.