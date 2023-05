Sid-Marlon Theis fühlt sich wohl in Rostock und bedankt sich bei den Fans für ihre Unterstützung. Der 30-Jährige würde seinen Vertrag gerne verlängern und auch der Club ist daran interessiert. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down easyCredit Basketball-Bundesliga Sid-Marlon Theis will weiter für die Rostock Seawolves in der BBL auf Korbjagd gehen Von Andre Gericke | 10.05.2023, 17:29 Uhr

Drei Jahre spielte Sid-Marlon Theis schon für die Rostock Seawolves. Und geht es nach dem 30-Jährigen sollen weitere hinzukommen. Was der Basketballer am Standort schätzt und was er zu den Vertragsverhandlungen sagt.