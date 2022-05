Angeordnetes Gedränge bei der Partie FT Adler Kiel gegen Rugby-Spielgemeinschaft MV. Jeweils acht Akteure schieben mit roher Gewalt und Kraft gegeneinander, um an den Ball zu ihren Füßen zu kommen. FOTO: André Goeda Rugby in Rostock Rugby-SG MV steigert sich erheblich gegenüber dem Hinspiel Von André Goeda | 16.05.2022, 16:00 Uhr

Am Sonnabend trat die Rugby-Spielgemeinschaft MV in der Regionalliga Nord bei Tabellenführer FT Adler Kiel an. Mit dem 7:17 gelang eine klare Steigerung im Vergleich zum Hinspiel (0:55).