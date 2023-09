In der Staffel II ist nunmehr nur noch Spitzenreiter UFC Arminia Rostock unbesiegt. Sein 1:0 gegen den SV Eintracht Groß Wokern war der dritte Dreier im dritten Saisonspiel.

FSV Krakow am See – Sukower SV 4:2 (2:2)

Tore: 1:0 Dauber (14.), 1:1 Ode (15.), 2:1 Dauber (20.), 2:2 Ode (43.), 3:2 Dauber (60.), 4:2 Gläser (77. Elfmeter)

Gelb-Rot: 82. Sukower SV

UFC Arminia Rostock – SV Eintracht Groß Wokern 1:0 (1:0)

René Röbke (Arminia): Nach 15 Minuten waren wir richtig im Spiel und konnten eine Chance nutzen. Bis zur Pause hatten wir noch weitere gute Gelegenheiten, um auf 2:0 zu stellen. In der zweiten Halbzeit verlegten wir uns aufs Kontern. Groß Wokern machte phasenweise Druck, allerdings haben wir geschlossen verteidigt. Nicht unverdiente drei Punkte blieben damit bei uns.

UFC Arminia: Kornell – Konietzka, Röbke, Krasner, Richard Möller, Reimer (81. Westendorff), Schramm, Mews (69. Kyek), Bruhn, Despot, Merhof (65. Willers)

Tor: 1:0 Bruhn (37.)

Gelb-Rot: 80. Schramm (Arminia) wegen wiederholten Foulspiels

SV Union Sanitz 03 – LSG Lüssow 5:2 (1:2)

Maik Härting (Union): Mein Team investierte in Halbzeit eins einfach zu wenig und lag folgerichtig zur Pause zurück. Die Gäste wollten den Sieg bis dahin einen Tick mehr. Wir steigerten uns aber, schossen vier Tore in Hälfte zwei und gewannen das Spiel doch noch klar.

Union: Ricky Härting – Eisenmenger (46. Heinze), Anderson, Ritter (89. Sternkopf), Mario Lange, Mottschall, Schwart, Konrodat, Haß (89. Olschewski), Schaarschmidt (54. Bahr), Sasha Schwarz

Tore: 0:1 Paul Kölzow (28./Elfmeter), 1:1 Anderson (39.), 1:2 Beinhorn (45.+3), 2:2 Schwarz (55./Elfmeter), 3:2 Bahr (72.), 4:2 Schwarz (77.), 5:2 Lange (81.)

SV 47 Rövershagen – Rostocker FC III 1:2 (0:1)

Markus Schindler (RFC III): Es waren wieder intensive und fordernde Spielminuten. Am Ende sind wir sehr froh und glücklich, dass wir dieses Mal drei Punkte mitnehmen konnten. Den Biss und den Einsatzwillen, den wir an den Tag gelegt haben, müssen wir auch in die nächsten Spiele mitnehmen. Zwei Sonntagsschüsse auf beiden Seiten veredelten ein gutes Kreisoberliga-Spiel.

Rövershagen: Arndt – Portwich, Karmann, Bethge (83. Napieralla), Haasler, Gerlach (76. Al Braz), Shekh Osman (57. Matthias Denz), Peric, Hentschel, Brecht, Harder

Rostocker FC III: Blanck – Dietrich (90.+1 Zamazade-Thamrin), Vedder, Lübbe, Lukas Fischer, Florian Schwarz, Völschow (62. Drebenstedt), Kasch (75. Krönke), Bräuer (46. Lüders), Wendt (62. Otto), Krauter

Tore: 0:1 Schwarz (18.), 1:1 Haasler (64.), 1:2 Vedder (83.)

Gelb-Rot: 83. Krönke (Rostocker FC III) wegen wiederholten Foulspiels

TSV Einheit Tessin – SV Warnemünde II 1:0 (1:0)

Nils Osten (Tessin): In einem Duell, das die meiste Zeit vom SV Warnemünde II bestimmt wurde, hat sich unsere Einheit knapp mit 1:0 durchsetzen können. Das Tor von Hannes Lück aus 50 Metern war mehr als sehenswert.

Benedikt Arendt (SV Warnemünde II): Eine vermeidbare Niederlage gegen einen vor allem neben dem Platz ekligen Gegner. Wir wissen nun, auf was es in dieser Liga ankommt, und werden nächste Woche anders agieren

Tessin: Felske – Karl Kayser, Jahnke, Rex (46. Strauß), Engelbrecht, Rath, Reichl (59. Gatzke), Lück (90.+5 Futh), Kalle Kayser (89. Vanheiden), Dethloff, Bülow

SV Warnemünde II: Jannik Ahrens – Heider, Stübing, Walter, Frenzel (46. Stein), Jandt (71. Kozak), Jos Kleinpeter (46. Christopher Krüger), Nitsche, Schevtschuk (84. Wirth), Wölk, Ramon Richter (46. Ruch)

Tor: 1:0 Lück (38.)

Gelb-Rot: 90.+3 Gatzke (Tessin) wegen wiederholten Foulspiels

SV Jördenstorf – SV Pastow II 0:1 (0:1)

Peter Steinbach (Pastow II): Es war ein sehr kämpferisches und intensives Spiel von beiden Mannschaften, das wir glücklich für uns entscheiden konnten.

Pastow II: French – Brenzel, Friedrich, Domenic Kendzorra, Rode, Max Kendzorra, Karpuschkat, Sander, Rodert, Bechmann (78. Blum), Plitt

Tor: 0:1 Rodert (33./Elfmeter)