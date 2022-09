Foto: Georg Scharnweber Oberliga- und Bundesliga-Fußball in Rostock Rostocker FC ist gegen Dynamo auf einen heißen Tanz eingestellt Von Arne Taron | 30.09.2022, 05:00 Uhr

In der Fußball-Oberliga Nordost/Nord empfängt der Rostocker FC am Sonnabend um 14 Uhr Aufsteiger SG Dynamo Schwerin. Der FC Hansa II gastiert am Sonntag ab 14 Uhr beim BSV Eintracht Mahlsdorf.