Der Saarländer Gabriel Clemens schaffte es in diesem Jahr als erster Deutscher überhaupt in ein Halbfinale der Darts-WM. Damit dort auch irgendwann ein Spieler aus Rostock steht, müsste sich in der Hansestadt noch viel verändern. Es fehlt an der Struktur.

Foto: Zac Goodwin/dpa up-down up-down