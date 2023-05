Entschlossener Blick: Nach dem perfekten Klassenerhalt will der Sportliche Leiter Jens Hakanowitz mit den Rostock Seawolves jetzt auch noch in die Playoffs und sich für den Europapokal qualifizieren. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down easyCredit Basketball-Bundesliga Jetzt wollen die Rostock Seawolves in die Playoffs und nach Europa Von Andre Gericke | 02.05.2023, 18:37 Uhr

Zwei Spiele stehen in der easyCredit-BBL noch auf dem Plan und für die Rostock Seawolves ist alles drin. Der Aufsteiger will in die Playoffs und nach Europa. Wie die Chancen stehen, welche Herausforderungen lauern.