easyCredit Basketball-Bundesliga Basketballer der Rostock Seawolves verlieren Testspiel gegen Champions-League-Club Von Andre Gericke | 30.08.2023, 10:59 Uhr Neuzugang Eric Lockett erzielte 14 Punkte bei der 81:98-Niederlage der Rostock Seawolves im Test beim litauischen Spitzenclub Rytas Vilnius. Foto: Georg Scharnweber

Die Rostock Seawolves verlieren mit 81:98 beim litauischen Spitzenclub Rytas Vilnius. Am Sonntag präsentieren sich die Wölfe mit ihrer neuen Mannschaft in einem weiteren Testspiel in der heimischen Stadthalle.