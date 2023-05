Trainer Christian Held fordert noch zweimal vollen Einsatz von seinen Spielern der Rostock Seawolves, die als Aufsteiger eine bärenstarke Saison in der Basketball-Bundesliga spielen. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Saisonabschluss in der easyCredit-BBL Rostock Seawolves spielen zweimal innerhalb von nur 44 Stunden Von Tommy Bastian | 04.05.2023, 17:12 Uhr

Für die Rostock Seawolves steht am letzten Wochenende der Basketball-Bundesliga-Hauptrunde ein hartes Programm an. Der Aufsteiger spielt zweimal innerhalb von nur 44 Stunden und will seine starke Saison krönen.