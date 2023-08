Easycredit Basketball-Bundesliga Rostock Seawolves spielen in der neuen Saison in drei Wettbewerben Von Andre Gericke | 15.08.2023, 16:29 Uhr Das Team der Rostock Seawolves freut sich auf die neue Saison mit drei Wettbewerben Foto: André Gericke up-down up-down

Stillstand ist nichts für die Rostock Seawolves. Der Basketball-Bundesligist will weiter nach oben, spielt in der neuen Saison erstmals im Europapokal. Auch wirtschaftlich will der Club wachsen und im Umsatz 20 Prozent draufpacken.