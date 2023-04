Mit 18 Punkten war Till Gloger Top-Scorer der Seawolves beim Sieg gegen Bayreuth. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down easyCredit Basketball-Bundesliga Rostock Seawolves sind weiter im Play-off-Rennen der BBL Von Andre Gericke | 30.04.2023, 16:49 Uhr

Es bleibt spannend in der EasyCredit-BBL. Durch Sieg Nummer 15 der Rostock Seawolves gegen Bayreuth und der Niederlage von Ulm in Berlin bleiben die Play-offs für den Neuling in Reichweite. Wie die Ausgangslage ist.