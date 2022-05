Till Golger (rechts) war mit 21 Punkten Top-Scorer der Seawolves beim Sieg in Spiel drei gegen Medipolis SC Jena. FOTO: Georg Scharnweber 2. Basketball-Bundesliga Seawolves ringen Jena nieder und holen sich zwei Matchbälle Von Andre Gericke | 10.05.2022, 21:41 Uhr

Was für einen Stimmung! Was für ein Krimi! Mit 85:78 bezwingt Rostock vor 3659 Zuschauern in der Stadthalle Medipols SC Jena und steht einen Sieg vor dem Aufstieg in die Basketball-Bundesliga.