EasyCredit Basketball-Bundesliga Rostock Seawolves könnten ihr größtes Talent an einen Euroleague-Club verlieren Von Andre Gericke | 10.06.2023, 11:04 Uhr

Es deutet sich ein schmerzhafter Abgang für die Seawolves an: Beim Adidas Next Generation Tournament spielte sich ein Youngster in die Notizbücher der Top-Clubs. Ex-NBA-Star Tony Parker will ihn unbedingt.