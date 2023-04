Als Ex-Spieler geht Jens Hakanowitz an der Seitenlinie immer voll mit. Aktuell steckt der sportliche Leiter der Rostock Seawolves nach dem perfekten Klassenerhalt in der 1. Bundesliga bereits mitten in den Planungen für die kommende Saison.

Foto: Georg Scharnweber up-down up-down