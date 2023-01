Spielmacher Chris Carter war zuletzt als Vertreter des verletzten Unterschiedsspielers JeQuan Lewis bei den Rostocck Seawolves mehr gefordert als Saisonbeginn. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down easyCredit Basketball Bundesliga Rostock Seawolves gegen MBC Weißenfels fast ausverkauft Von Tommy Bastian | 27.01.2023, 11:51 Uhr

Die Rostock Seawolves streben gegen den MBC Weißenfels ihren zweiten Sieg in Folge und den vierten vor heimischer Kulisse an. Und das an einem ganz besonderen Geburtstag. Es gibt nur noch wenige Tickets für die Partie.