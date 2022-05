Riesenjubel bei den Rostock Seawolves um Sportdirektor Jens Hakanowitz (Mitte). Sie steigen erstmals in der Vereinsgeschichte in die Basketball-Bundesliga auf. FOTO: Gunnar Rosenow Aufstieg in die Basketball-Bundesliga Rostock Seawolves feiern historischen Triumph in Jena Von Tommy Bastian | 12.05.2022, 22:05 Uhr

Was für ein Spiel! Eine Sekunde vor Ende hat Tyler Nelson die Rostock Seawolves am Donnerstag zum 77:76 in Jena und damit in die Basketball-Bundesliga geworfen. Der Amerikaner verwandelte einen Dreier für die Ewigkeit.