Spitzenspiel in der Eishockey-Oberliga Nord Rostock Piranhas wollen in Halle den tollen Saisonstart vergolden Von Arne Taron | 28.09.2023, 15:37 Uhr REC-Trainer Lenny Soccio ist mit den Rostock Piranhas am Freitag im Spitzenspiel bei den Halle Saale Bulls gefordert. Foto: Georg Scharnweber

Den Rostock Piranhas ist ein Traumstart in die neue Oberligasaison gelungen. Zum Auftakt gab es in Duisburg ein 5:2 und zu Hause ein 3:1 gegen Herne. Am Freitag geht es zum Spitzenspiel zu den Halle Saale Bulls.