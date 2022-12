REC-Kapitän Mark Ledlin (rechts) versucht die Scheibe im Gästetor unterzubringen. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Eishockey-Oberliga Nord Rostock Piranhas kämpfen weiter um den Anschluss Von Andre Gericke | 15.12.2022, 14:34 Uhr

In der Eishockey-Oberliga laufen die Rostock Piranhas weiterhin den eigenen Ansprüchen hinterher. Am Freitag geht es gegen den Zehnten Hammer Eisbären und am Sonntag bei der EG Diez-Limburg aufs Eis