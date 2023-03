Mathieu Henderson spielt mit den Piranhas noch in Halle und gegen die Hannover Indians, dann ist die Saison 2022/23 vorbei. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Eishockey-Oberliga Rostock Piranhas gehen in dieser Saison noch zweimal aufs Eis Von Arne Taron | 02.03.2023, 13:02 Uhr

Am Freitag in Halle und am Sonntag zu Hause gegen die Hannover Indians – Dann ist die Saison in der Eishockey-Oberliga für die Rostock Piranhas vorbei. Warum sich Fans für Heimspiel rechtzeitig Tickets besorgen sollten.