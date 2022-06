Man muss lange überlegen, wann zuletzt eine RHC-Spielerin die Zahl von 100 Saisontoren übertraf. 2021/22 schaffte es die Kroatin Lara Brezenci mit 105 Treffern. FOTO: Georg Scharnweber Handball in Rostock „Ritt auf der Rasierklinge“ war sicher unnötig für Rostocker HC Von Renate Kudruhs | 08.06.2022, 16:02 Uhr

Der wilde Abstiegssturm fegte in der Saison 2021/22 der 3. Liga B an den Handball-Frauen des Rostocker HC gerade noch so vorbei. Schützenhilfe führte zum direkten Klassenerhalt.